احتفلت المديرية العامة للسجون بحصول مراكزها التدريبية على الاعتماد الأكاديمي العسكري، إثر استيفائها المتطلبات والمعايير المؤسسية والفنية بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري بهيئة تقويم التعليم والتدريب، بحضور المدير العام للسجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، بمقر المديرية الرئيسي في مدينة الرياض.ويأتي حصول المديرية العامة للسجون على الاعتماد، تعزيزاً لمنظومة التعليم والتدريب في مرافقها، وتأكيداً لالتزامها بمعايير الجودة، وتطوير الكوادر البشرية، والارتقاء بمستوى البرامج التدريبية.