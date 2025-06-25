استقبل أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بمكتبه في الإمارة اليوم (الأربعاء)، رؤساء اللجان بإمارة المنطقة المشاركين في اختبارات حفظ القرآن الكريم لنزلاء السجون بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة المساعد للحقوق خالد بن منصور العضيب، ومدير سجون المنطقة اللواء حمد الأشهب، ومدير إدارة السجناء بإمارة المنطقة سعود الرشيدي.واستمع أمير القصيم إلى شرح عن سير أعمال اللجان، وما جرى تحقيقه من نتائج إيجابية في دعم النزلاء وتشجيعهم على حفظ كتاب الله، ضمن برامج الإصلاح والتأهيل التابعة لإمارة المنطقة بالتعاون مع إدارة السجون، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 8300 مستفيد.وأشاد أمير القصيم بجهود اللجان والعاملين في هذا البرنامج، مؤكداً أن رعاية النزلاء وتحفيزهم على حفظ القرآن الكريم .وفي الختام، كرّم الأمير فيصل بن مشعل رؤساء اللجان المشاركة في هذه الاختبارات، مثمناً ما قدموه من جهود مباركة لخدمة كتاب الله، وتعزيز قيم الخير والهداية في نفوس النزلاء.