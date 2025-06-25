بحضور محافظ الوجه محمد بن سلطان السبيعي، احتفت مدرسة الوجه الثانوية بتخريج 147 من طلابها للعام الدراسي 1446، وذلك على مسرح المعهد الثانوي الصناعي بالمحافظة، وسط حضور منسوبي المدرسة وأولياء أمور الطلاب. وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم تلاها الطالب مروان الوابصي، ثم كلمة الخريجين تحدث عنهم أسامة المطرفي، وعبدالعزيز أبو دريهم شكرا فيها أسرهم وإدارة المدرسة ومعلميهم.وفي ختام الحفل كرم محافظ الوجه الخريجين بالدروع التذكارية ومدير المدرسة عودة البلوي ومعد الحفل أحمد الشريف.