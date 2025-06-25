تابعوا عكاظ على
Google News Account
تابعوا عكاظ على
Google News Account
استقبلت أسرة الزواوي التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء في وفاة فقيدتهم الشَّريفة مريم محمد أحمد الزواوي، وصلي عليها في الحرم المكيِّ، ودفنت في مقبرة المعلاة.

والفقيدة زوجة عبدالرحمن أحمد الزواوي (رحمها الله)، ووالدة كلٍّ من: محمد، وأحمد، وعصام، وهشام، وناهد، وسلوى، ومنال، ولمياء، وهوازن عبدالرحمن الزواوي.

وشقيقة كلٍّ من عبدالوهاب، وفيصل، وأسامة محمد الزواوي.

ويتقبل العزاء للرِّجال في مسجد العامودي الخالديَّة، والنِّساء في منزلها بحي السَّلامة بجدَّة، ابتداءً من أمس الثلاثاء.
أخبار ذات صلة
 
نهى تحصل على الدكتوراه الفخرية
نهى تحصل على الدكتوراه الفخرية
بحضور المحافظ.. ثانوية الوجه تحتفي بتخريج 147 من طلابها
بحضور المحافظ.. ثانوية الوجه تحتفي بتخريج 147 من طلابها