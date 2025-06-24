استقبلت أسرة الزواوي التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء في وفاة فقيدتهم الشَّريفة مريم محمد أحمد الزواوي، وصلي عليها في الحرم المكيِّ، ودفنت في مقبرة المعلاة.والفقيدة زوجة عبدالرحمن أحمد الزواوي (رحمها الله)، ووالدة كلٍّ من: محمد، وأحمد، وعصام، وهشام، وناهد، وسلوى، ومنال، ولمياء، وهوازن عبدالرحمن الزواوي.وشقيقة كلٍّ من عبدالوهاب، وفيصل، وأسامة محمد الزواوي.ويتقبل العزاء للرِّجال في مسجد العامودي الخالديَّة، والنِّساء في منزلها بحي السَّلامة بجدَّة، ابتداءً من اليوم الثلاثاء.