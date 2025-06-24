كرّم أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في الإمارة اليوم (الثلاثاء)، الطلاب والطالبات الفائزين في المسابقات المحلية والدولية خلال العام الدراسي 1446هـ.وهنّأ الأمير فيصل بن خالد الفائزين بتحقيق هذه الإنجازات، مشيراً إلى أن ما تحقق يعكس مستوى التطور الذي يشهده قطاع التعليم في المملكة، والمخرجات النوعية التي أسهمت في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.وشدّد على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تركّز على بناء رأس مال بشري وطني مؤهل ومنتج ومنافس، من خلال دعم مسارات التعليم والتعلّم، وتعزيز الإبداع والابتكار في مختلف المجالات.ودعا جميع الطلاب والطالبات إلى مضاعفة الجهود، والمشاركة الفاعلة في المسابقات والبرامج النوعية، بما يسهم في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، وتمثيل المملكة بشكل مشرّف في المحافل كافة.حضر التكريم مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية سعيد بن مساعد الزهراني.