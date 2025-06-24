كرّم محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، بمقر المحافظة اليوم (الثلاثاء)، الجهات المشاركة في مركز خدمة ضيوف الرحمن.وأكّد الأمير فهد بن محمد أن المملكة تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وتسخّر طاقاتها وإمكاناتها في سبيل تقديم خدمات نوعية منذ وصولهم للمملكة وحتى مغادرتهم لبلدانهم، مشيداً بتكاتف جهود الجهات بمركز خدمة ضيوف الرحمن بالخرج، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.