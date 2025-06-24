تابعوا عكاظ على
Google News Account
كرّم محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، بمقر المحافظة اليوم (الثلاثاء)، الجهات المشاركة في مركز خدمة ضيوف الرحمن.

وأكّد الأمير فهد بن محمد أن المملكة تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وتسخّر طاقاتها وإمكاناتها في سبيل تقديم خدمات نوعية منذ وصولهم للمملكة وحتى مغادرتهم لبلدانهم، مشيداً بتكاتف جهود الجهات بمركز خدمة ضيوف الرحمن بالخرج، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.
أخبار ذات صلة
 
من «حصن بالزين» إلى فضاءات العطاء.. خضر الخضر حارس القيم وبصمة الزمن الجميل
من «حصن بالزين» إلى فضاءات العطاء.. خضر الخضر حارس القيم وبصمة الزمن الجميل
تعيين المزروع رئيساً للهيئة العامة للموانئ
تعيين المزروع رئيساً للهيئة العامة للموانئ