أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم (الإثنين)، صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد بن سعود بن محمد آل سعود بن فيصل (رحمه الله)، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.وأدى الصلاة الأمير خالد بن سعود بن محمد آل سعود بن فيصل، والأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، والفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، والأمير محمد بن سعد بن خالد بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، والأمير بندر بن سعد بن خالد بن محمد، والأمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير سعود بن محمد بن سعود، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير سلطان بن سعود بن محمد، والأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن خالد بن سعود بن محمد آل سعود بن فيصل، وفيصل بن سعد بن سعود بن محمد، وعدد من الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.