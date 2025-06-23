كرّم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مقر الإمارة اليوم (الإثنين)، قادة ومديري الجهات المشاركة في حج عام 1446هـ، باستقبال وتوديع الحجاج القادمين من الجمهورية اليمنية الشقيقة عبر منفذ الوديعة البري.ونوّه أمير نجران بما تحقق من نجاح لموسم الحج بفضل الله تعالى، ثم بإشراف كريم ورعاية سخية من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، مشيرًا إلى الجهود التي يبذلها ولاة أمر هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها في خدمة الإسلام وإعلاء شأنه، ورعاية شؤون المسلمين، وخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديها.وأشاد بما قدمته الجهات المشاركة في الحج بالمنطقة، من جهود مشرفة وخدمات جليلة، وبالدور المهم للمؤسسات غير الربحية والفرق التطوعية.