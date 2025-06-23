بمتابعة أمير الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، حصلت إمارة المنطقة على شهادة المنح لنظام إدارة الجودة ISO 9001 للعام الثاني على التوالي، تتويجاً لجهودها المستمرة في تطبيق معايير التميز المؤسسي، والالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية.ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لجهود إمارة المنطقة في تطوير بيئة العمل وتعزيز كفاءة الأداء، ضمن مشروع متكامل لتطبيق نظام إدارة الجودة، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات المقدمة، ورفع مستوى رضا المستفيدين.وتسعى إمارة منطقة الجوف من خلال هذا المسار إلى تحقيق مستهدفات التحول المؤسسي، ومواكبة توجهات القيادة في تطوير أداء الجهات الحكومية، وتعزيز مفاهيم الجودة والحوكمة والابتكار.