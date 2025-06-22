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سلّم أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه بالإمارة اليوم (الأحد)، رئيس مركز منادي التابع لمحافظة يدمة عبدالرحمن بن عايض آل فهاد، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة؛ نظير تبرعه بإحدى كليتيه لوالدته.

وأكّد أمير نجران أن هذا التبرع ليس مستغرباً على أبناء المجتمع السعودي، الذي يطبق معنى الترابط الأسري، والمواطنة الحقيقية التي يحث عليها الدين الإسلامي الحنيف.
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