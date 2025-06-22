انتقلت إلى رحمة الله تعالى شريفة داود حسين (أم خالد)، أمس (السبت)، وسيصلى عليها في مسجد الرويس بعد صلاة الظهر اليوم (الأحد)، وسيوارى جثمانها الثرى في مقبرة الرويس.والفقيدة شقيقة الزميل زين داود.ويتقبل العزاء في منزل الفقيدة بحي الصفا بجوار مسجد عثمان بن عفان رضي الله عنه في جدة.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.. إنالله وإنا إليه راجعون.