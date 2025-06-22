في يوم حزين ودعت جازان أحد رموزها الإعلامية والمشرف العام على الإدارة العامة للاتصال والإعلام بجامعة جازان سابقاً ومدير مكتب صحيفة الوطن السابق بمنطقة جازان الشاعر والأديب موسى بن يحيى محرق، الذي انتقل إلى رحمة الله خلال رحلته الأخيرة بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووصل جثمان الفقيد الراحل إلى مطار الملك عبدالله بمنطقة جازان وكان في استقباله أسرته وذووه وعدد كبير من زملائه وأصدقائه ومحبيه.

وأديت الصلاة على الفقيد مساء أمس (السبت) بجامع الفياض بالظبية بمحافظة صبيا بحضور رئيس جامعة جازان الدكتور محمد أبو رأسين وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة وأسرة وذوي الفقيد وأبناء المنطقة من الأهالي والزملاء الإعلاميين.

وشيعت جموع غفيرة الإعلامي الزميل محرق رحمه الله بمسقط رأسه بمقبرة الظبية الجنوبية، وتلقى ذووه التعازي والمواساة بمجلس العزاء بطريق الحزام، حيث توافد المعزون والمشاركون في مصابهم الأليم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.