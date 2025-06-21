انطلق اليوم معرض المديرية العامة لحرس الحدود التوعوي «وطن بلا مخالف» المقام خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو 2025، في مجمع العثيم مول بمدينة عرعر في منطقة الحدود الشمالية، لتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بنظام أمن الحدود، والإبلاغ عن مخالفيه، لما يترتب على وجودهم من آثار أمنية وصحية واجتماعية واقتصادية.ويأتي المعرض في إطار الجهود الإعلامية والاتصالية لحملة وزارة الداخلية «وطن بلا مخالف» ممثلة في قطاعاتها الأمنية، للتعريف بنظام أمن الحدود، وعقوبة من يسهل دخول مخالفيه للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.