في لفتة وفاء وتقدير، كرم الطالب عايش عبدالله الشويلعي، معلمي اللغة العربية في ثانوية السيوطي، طلال الحربي وجهز الرشيدي، وذلك بعد تخرجه من المرحلة الثانوية؛ تعبيراً عن امتنانه لما قدّماه له من علم وتوجيه منذ الصف الأول المتوسط وحتى نهاية المرحلة الثانوية.وأشار الطالب عايش إلى أن هذه المبادرة تأتي تقديراً لما لمسه من حرص المعلمين على إيصال المعلومة بطريقة مميزة، فضلاً عن تمثّلهم الأخلاق الحميدة، مما كان له الأثر الكبير في مسيرته التعليمية وتحصيله الدراسي.