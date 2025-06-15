انتقل إلى رحمة الله تعالى زاهد أحمد ساب، وصُلي عليه عصر أمس (السبت) في مسجد العمودي بحي الخالدية، ودُفن في مقبرة أمنا حواء بجدة.والفقيد والد نادية حرم أحمد محمد حامد المرزوقي، ونهلة حرم المحامي نزيه عبدالله موسى، ووالد نجلاء، وأحمد، وأكرم، وعمّ هاني ساب.‏ويُتقبل العزاء للرجال بمركز حي المحمدية (٥)، وللنساء في منزل الفقيد بحي الزهراء في جدة.