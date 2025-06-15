غيب الموت المؤرخ الرياضي السعودي عضو مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر الدكتور أمين ساعاتي، أحد أبرز رواد التوثيق الرياضي في المملكة، وأول من أصدر كتاباً رياضياً سعودياً بعنوان (الاتحاد في التاريخ) عام 1382هـ، وكرّس حياته للتأريخ وللحركة الرياضية عبر مؤلفات مهمة تُعدّ مرجعاً للأجيال.ويُعد الفقيد من الأسماء البارزة في المشهدين الرياضي والإعلامي، حيث ألّف عدداً من الكتب المتخصصة أبرزها موسوعته الكبرى (موسوعة الحركة الرياضية في المملكة العربية السعودية)، التي صدرت عام 1419هـ في ثمانية أجزاء، إلى جانب مؤلفات أخرى وثّق فيها تاريخ الأندية والصحافة الرياضية والبيئة الاجتماعية في جدة.ولد الدكتور أمين ساعاتي في حي العلوي بمدينة جدة عام 1945م (1364هـ)، وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الملك عبدالعزيز، كما نال درجة الدكتوراه في الإدارة العامة والعلاقات الدولية من جامعة كليرمونت في الولايات المتحدة عام 1981م.بدأ مسيرته الإعلامية محرراً رياضياً في صحيفة «عكاظ»، ثم تولّى منصب رئيس القسم الرياضي، فمديراً للتحرير، حتى أصبح نائب رئيس تحرير الصحيفة، وكان له دور كبير في تطوير الصحافة الرياضية خلال عدة عقود.ومن أبرز مؤلفاته: الاتحاد في التاريختاريخ الحركة الرياضية في المملكة العربية السعودية (1389هـ)موسوعة الحركة الرياضية في المملكة العربية السعودية (1419هـ)الإعلام الرياضي في المملكة العربية السعوديةجريدة عكاظ: تاريخ وعطاءعلم العلاقات الرياضية الدولية (2023م)، وجدة والجدادوة، حارات جدة التاريخية، الجدادوة: بيوت وعائلات مرموقة اتحاديون بالوراثة.ونعى رئيس تحرير صحيفة النادي السابق الزميل محمد البكيري قائلاً: ‏«رحم الله الدكتور والباحث وعميد المؤرخين الرياضيين أمين ساعاتي الذي أسهب في توثيق تاريخ الحركة الرياضية. وأكثر من حفظ تاريخ عميد الأندية السعودية نادي الاتحاد من خلال عدة كتب. ونسأل الله أن يغفر له ويدخله فسيح جناته. وخالص العزاء لأشقائه وأبنائه وأسرة آل الساعاتي».من جانبه، نعى رئيس تحرير صحيفة الكأس حسين أبوتاكي بقوله: «فقدت الساحة الرياضية أحد أعمدتها في التوثيق والتأريخ.. رحم الله الدكتور أمين ساعاتي، الذي كرّس حياته لحفظ تاريخ الرياضة السعودية بكل إخلاص. نسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان».كما نعى رئيس نادي الشباب السابق محمد النويصر الفقيد، قائلاً: «رحم الله أمين ساعاتي. دعائي له بالمغفرة والرحمة وعزائي لذويه ومحبيه.. فقدنا مؤرخاً ورياضياً قديراً».ونعى الإعلامي الرياضي محمد الشيخ بمنشور: «رحم الله الدكتور أمين ساعاتي.. رحل مخلفاً إرثاً إنسانياً وأكاديمياً ورياضياً زاخراً.. إنا لله وإنا إليه راجعون».ونعى منصور الدوس بمنشور: «رحم الله الدكتور أمين ساعاتي، أحد أبرز رموز التوثيق والتأريخ الرياضي في المملكة العربية السعودية، وصاحب البصمات الخالدة في حفظ وأرشفة تاريخ الحركة الرياضية السعودية منذ عام 1962م. خالص العزاء لأسرته الكريمة.. إنا لله وإنا إليه راجعون»."عكاظ" التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته إنالله وإنا إليه راجعون.