انتقل إلى رحمة الله؛ عضو أدبي جدة المذيع عبدالعزيز أحمد قزان، إثر معاناة مع المرض، وسيصلى عليه فجر غدٍ الأحد وسيدفن في جدة بمقبرة أمنا حواء.

الراحل قضى خلف المايكروفون، أكثر من أربعة عقود، و قدمَ وأعدَّ عشرات البرامج الإذاعية وتوقف بالتقاعد، فيما ظلّ متعاوناً مع التلفزيون خصوصاً في نقل الصلوات من المسجد الحرام، وصلاة الجُمَع، ومغرب وعشاء وتراويح رمضان.

«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. «إنا لله وإنا إليه راجعون».