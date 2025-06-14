والدة زوجة المرزوقي في ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجة عبدالله محمد المرزوقي، وصلّي عليها بعد صلاة العصر اليوم (السبت) في الحرم المكي، وتمّت مواراة جثمانها الثرى في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.ويتقبل العزاء للرجال والنساء في منزلهم الكائن بجدة، ضاحية الجوهرة بوفارديا سيتي، اعتباراً من (اليوم السبت).«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمّدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. «إنا لله وإنا إليه راجعون».