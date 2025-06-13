انتقلت إلى رحمة الله تعالى هيّا بنت عساف الحسين آل عساف، وسيُصلّى عليها غداً (السبت)، بعد صلاة العصر في الحرم المكي، وسيوارى جثمانها الثرى في مكة المكرمة.والفقيدة والدة: عبدالعزيز، وخالد، وسعود، ومحمد، ووليد (رئيس مجلس إدارة «مجموعة MBC» و«العربية»)، وماجد، والجوهرة، وموضي، ومها بن إبراهيم آل إبراهيم.ويتقبل العزاء للرجال والنساء في ديوانية آل إبراهيم بالرياض اعتباراً من بعد غد (الأحد) من بعد صلاة المغرب حتى الساعة 9 مساءً.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. «إنا لله وإنا إليه راجعون».