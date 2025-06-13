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عزى محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي والأمير فيصل بن فهد بن عبدالله أسرة السميري، في وفاة فقيدهم محمد بن سلمان السميري، الذي وافته المنية (الإثنين) الماضي، وصُلّي عليه بعد صلاة العصر بالحرم المكي الشريف، ودُفن في مقبرة الشهداء بالشرائع.

والفقيد شقيق عضو الجمعية العمومية بمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر عبدالمحسن بن سلمان السميري.

يذكر أن أمس (الخميس) آخر أيام العزاء للرجال في حي الروضة شارع عبدالملك بن مروان، وللنساء في حي البوادي بجدة.
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