انتقل إلى رحمة الله رجل الأعمال عبدالله بن دريويش الحارثي عن عمر ناهز التسعين عاماً، وأديت الصلاة عليه في المسجد الحرام مغرب اليوم الخميس ودفن في مقابر الشهداء بمكة.

ويعتبر ابن دريويش من رجال الأعمال العصاميين الذين بدأوا حياتهم التجارية من الصفر من مدينة الطائف، وتوسعت أعماله ونشاطاته داخل المملكة وخارجها.

ويعد الفقيد من الداعمين للأعمال الخيرية والاجتماعية في كافة المجالات المختلفة.

ويتلقى أبناء الفقيد محمد وإبراهيم وفيصل وعبدالعزيز وفهد، وذووه التعازي في وفاة والدهم بقصر الفقيد بمنطقة العوالي في مكة المكرمة.

«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.