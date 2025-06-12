واسى مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير مشعل بن ماجد أسرة السميري في وفاة فقيدهم محمد بن سلمان السميري، الذي وافته المنية (الإثنين) الماضي، وصُلّي عليه بعد صلاة عصر أمس الأول (الثلاثاء) بالحرم المكي الشريف، ودُفن في مقبرة الشهداء بالشرائع.والفقيد شقيق عضو الجمعية العمومية بمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر عبدالمحسن بن سلمان السميري.يذكر أن اليوم (الخميس) آخر أيام العزاء للرجال في حي الروضة شارع عبدالملك بن مروان، وللنساء في حي البوادي بجدة.