أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأمير فيصل بن تركي بن سعود الكبير آل سعود رحمه الله، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة معه الأمير سلطان بن سعود بن عبدالله بن سعود، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، والأمير خالد بن سعود الكبير، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير تركي بن سعود بن محمد، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن تركي بن سعود الكبير، والأمير محمد بن سعد بن خالد، والأمير بندر بن سعد بن خالد، والمستشار في الديوان الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير بندر فهد بن خالد بن عبدالله بن محمد، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فيصل عبدالله بن مشاري، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن تركي بن سعود الكبير، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، و محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن سعود الكبير، والأمير سعود فيصل بن تركي بن سعود الكبير.

كما أدى الصلاة عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.