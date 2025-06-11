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استقبل آل السعدي التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء في وفاة فقيدهم محمد جبران صالح السعدي، الذي وافته المنية أمس الأول (الإثنين)، وصلي عليه في جامع الكوثر، ودفن في مقبرة الحرازات.

والفقيد خال عبدالحكيم أحمد السعدي، ووالد سامي وجاسم السعدي. وجد محمد عبدالحكيم السعدي.

يذكر أن اليوم (الأربعاء)، آخر أيام العزاء بمنزل الفقيد بحي النزلة الشرقية في جدة.
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