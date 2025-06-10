انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد بن سلمان السميري، الذي وافته المنية مساء أمس (الإثنين)، وصُلّي عليه بعد صلاة عصر اليوم (الثلاثاء) بالحرم المكي الشريف، ودُفن في مقبرة الشهداء بالشرائع.والفقيد شقيق عضو الجمعية العمومية بمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر عبدالمحسن بن سلمان السميري.ويتقبل العزاء يومي (الأربعاء والخميس) للرجال في حي الروضة شارع عبدالملك بن مروان، وللنساء في حي البوادي بجدة.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.