حقّقت فرقة كشافة المعهد الصناعي الثانوي الثالث بالأحساء المركز الأول في المبادرات الكشفية بمعسكر الملك خالد الكشفي بحي الششة في مكة المكرمة وحصولها على راية الشرف؛ كونها أفضل فرقة مشاركة في المعسكر.



وأشاد قادة المعسكر بجهود فرقة الكشافة وتنفيذها العديد من المبادرات الخدمية والتطوعية التي ميزتها عن بقية الفرق، أبرزها تقديم خدمات الصيانة الكهربائية وأعمال التمديدات الصحية داخل مرافق المعسكر، ودعم قسم التغذية والعهد من خلال أعمال الخدمات المساندة، وتنظيم المصلى والساحات الخارجية.



ويأتي هذا التميز بقيادة القائد علي المرعي، ونائبه القائد يوسف الراجح، وبمتابعة من مدير المعهد المهندس خالد الظفر، وبدعم غير محدود من مدير عام الأنشطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عبدالله الدحيلان.