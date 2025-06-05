حصل الباحث الدكتور عبدالسلام مبارك على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من كلية الآداب بجامعة سوهاج، عن رسالته الفريدة بعنوان: «مستقبل التزييف العميق للمحتوى الرقمي وانعكاساته المجتمعية والإعلامية». وتُعد هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تتناول ظاهرة التزييف العميق، وتداعياتها على المجتمع والإعلام والأفراد. وقدمت الدراسة خطة استراتيجية شاملة لمواجهة هذا التحدي المعلوماتي، شملت تعزيز قدرات المؤسسات الإعلامية، ودور الجامعات والمجتمع المدني، وتطوير التشريعات، إضافة إلى محاور تقنية وتوعوية لمكافحة المحتوى الزائف.



وأظهرت النتائج أن تقنيات التزييف العميق تطورت لدرجة يصعب معها التمييز حتى على المتخصصين، وأنها قد تُستخدم في تشويه السمعة، ونشر العنف والتطرف، وتقويض الثقة بالمحتوى الرقمي.



وتضمّنت الرسالة استراتيجيات عدة لمواجهة الظاهرة، بينها تدريب الصحفيين، وتحديث التشريعات، وتطوير أدوات الكشف التقنية، ودعم حملات التوعية.



وأوصت اللجنة العلمية بطباعة الرسالة وتداولها؛ لما لها من أهمية علمية ومجتمعية.