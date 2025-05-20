قلّد محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، بمقر المحافظة اليوم (الثلاثاء)، مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الأحساء العميد عبدالرحمن بن محمد الباحوث، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد.وتمنّى محافظ الأحساء للعميد الباحوث التوفيق والسداد في أداء مهماته، ومواصلة العطاء لخدمة الدين ثم الملك والوطن.وأشار إلى أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به الدفاع المدني في حفظ الأرواح والممتلكات، مشدداً على ضرورة مواصلة رفع مستوى الجاهزية والاستعداد، والعمل لخدمة المجتمع وتعزيز السلامة العامة في المحافظة.بدوره أكد الباحوث مواصلة الجهود وبذل المزيد في خدمة الوطن وتعزيز جاهزية الدفاع المدني بالمحافظة.