احتفل سالم الرمالي من منسوبي المكتب الخاص لأمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بتخرج نجله محمد من كلية الملك خالد العسكرية برتبة ملازم، وذلك خلال الحفل السنوي الذي أقامته الكلية لتخريج دفعتها الجديدة من الضباط.وقد عبّر الرمالي عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة السعيدة، مشيدًا بالرعاية الكبيرة التي توليها القيادة لتأهيل الكوادر العسكرية وفق أعلى المعايير الأكاديمية والانضباطية.وحضر المناسبة عدد من الأقارب والأصدقاء الذين شاركوا الأسرة فرحتها، متمنين للملازم محمد الرمالي التوفيق في خدمة دينه ووطنه.