احتفل رجل الأعمال موسى عمران العمران بزواج نجله عمران من الجوهرة ابنة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية محمد عبدالملك آل الشيخ، في إحدى قاعات الاحتفالات بالرياض. وسط حضور عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين والأعيان ولفيف من الأهل والأصدقاء."عكاظ" تتقدم بخالص التهاني والتبريكات لأسرتي العمران وآل الشيخ بهذه المناسبة السعيدة ، واتمنى للعروسين التوفيق والسعادة.