كرّمت مدرسة عبدالله خياط المتوسطة بمكة المكرمة ثلاثة من معلميها وإداريّاً بمناسبة إحالتهم على التقاعد بعد مسيرة تربوية وتعليمية حافلة.واشتمل الحفل، الذي أقيم في إحدى قاعات الأفراح، على كلمات خطابية وقصائد شعرية وعروض مرئية عن حياة المحتفى بهم.وفي نهاية الحفل قدمت الدروع التذكارية والهدايا التقديرية من منسوبي المدرسة للمحتفى بهم، وهم: عبدالله بن سعد القثامي، وسراج بن عمر الخزاعي، وماجد بن أحمد باعارمة، ورزق الله بن رازق الفهمي.