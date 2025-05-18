استقبلت أسرة السباعي التعازي والمواساة من المسؤولين والأعيان والأقارب، في وفاة فقيدهم رئيس تحرير صحيفة «المدينة» السابق ومجلة «اقرأ» الزميل أسامة أحمد السباعي، الذي وافته المنية أمس (السبت)، وصُلي عليه في الحرم المكي، ودُفن في مكة المكرمة.والفقيد شقيق الدكتور زهير السباعي، ووالد المهندس ياسر، والمهندس أحمد، والدكتورة ميساء، والدكتورة ميسون.ويُتقبل العزاء في منزل الفقيد بحي النعيم، بجوار مسجد النقاء بجدة.