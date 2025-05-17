استقبل آل عبدالغني التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء في وفاة فقيدهم المهندس سامي محمد رشاد عبدالغني، وصلي عليه بمسجد الجفالي والدفن في مقبرة أمنا حواء.والفقيد شقيق الفنان عبدالله رشاد. وابن خالة الزميل وليد سمسم.ويتقبل العزاء للرجال في منزل الأسرة الكائن بحي الشاطئ شارع الأمير فيصل بن فهد بجدة، و للسيدات في منزله الواقع في أبراج الخزامى في حي الشاطئ بجدة.