انتقل إلى رحمة الله تعالى الإعلامي أسامة أحمد السباعي، وتمت الصلاة عليه فجر اليوم (السبت) في الحرم المكي، ومواراة جثمانه في مكة المكرمة.

والراحل من أبرز القيادات الإعلامية في المملكة طيلة نصف قرن، إذ تم تعيينه رئيساً لتحرير صحيفة المدينة، ومجلة اقرأ، ومارس مهنة الصحافة نظرياً وعملياً، إذ تحصّل على ماجستير الصحافة من أمريكا، وكان من أوائل الذين تلقوا علوم الإعلام في الولايات المتحدة، وعمل بعد عودته محاضراً في جامعة الملك عبدالعزيز، إلى جانب عمله في الصحافة.

‏و عُرف بشغفه بالصحافة في شبابه المبكّر، متأثراً بوالده شيخ الصحافيين الأديب القاص والمسرحي أحمد السباعي.



ويتلقى شقيقه الدكتور زهير السباعي، وأولاده: المهندس ياسر، والمهندس أحمد، والدكتورة ميساء (طبيبة أسنان)، والدكتورة ميسون (دكتوراه في الإعلام) التعازي في منزل الراحل.

«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.