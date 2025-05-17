شهد رئيس مركز البرزة منصور بن ماجد بن شويل حفل تخريج طلاب ثانوية البرزة، بحضور عدد من مشائخ وأعيان قبائل البرزة، وعدد من القيادات التعليمية، وأولياء الأمور، وسط أجواء احتفالية بهيجة.

واشتمل الحفل على فقرات متنوعة، بدأت بالنشيد الوطني والقرآن الكريم، أعقبهما عرض مرئي يحكي مسيرة الطلاب خلال أعوامهم الدراسية، إضافة إلى كلمة ترحيبية من إدارة المدرسة، وكلمة الطلاب الخريجين.

وأعرب رئيس المركز في كلمته بهذه المناسبة عن فخره بما شاهده من تنظيم وتميز، مشيداً بدور المدرسة في بناء جيل واعٍ ومساهم في نهضة الوطن، ومهنئاً الطلاب وأسرهم بهذا الإنجاز.

وفي ختام الحفل، جرى تكريم الطلاب المتفوقين، وتوزيع شهادات التخرج، وسط فرحة عارمة من الحضور، وتصفيق يملأه الأمل بمستقبل مشرق لأبناء الوطن.