انتقل إلى رحمة الله تعالى المهندس سامي محمد رشاد عبدالغني، وصلي عليه أمس (الخميس)، بمسجد الجفالي و الدفن في مقبرة أمنا حواء.والفقيد شقيق الفنان عبدالله رشاد.ويتقبل العزاء للرجال في منزل الأسرة الكائن بحي الشاطئ شارع الأمير فيصل بن فهد بجدة، و للسيدات في منزله الواقع في أبراج الخزامى في حي الشاطىء بجدة.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.