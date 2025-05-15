صدر قرار بتعيين نايف الكرشمي عضوا في اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات، في خطوة تعكس الثقة بكفاءته وخبراته الواسعة في قطاع المعارض والمؤتمرات، ودوره البارز في دعم وتطوير هذا المجال الحيوي في المملكة.ويأتي هذا التعيين ضمن جهود اللجنة لتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، ودعم مسارات التنمية السياحية والاقتصادية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.