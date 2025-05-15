طالب العديد من أصحاب الورش الصناعية، ومعارض السيارات ومرتاديها في المنطقة الصناعية بمحافظة أحد رفيدة، بإزالة الحفر التالفة، وإعادة سفلتة وأرصفة شوارعها الداخلية التي تنادي وتعاني منذ فترات سابقة من حفر متناثرة، وتهالك أخرى تلحق الضرر بالمركبات على اختلافها، رغم أن هناك مطالبات سابقة ولاتزال تنتظر التجاوب.

وقال لـ«عكاظ» فهد الشواطي، وعبدالله، ومنيع، ومحمد القحطاني: «الملاحظ بشدة أن شوارع المنطقة الصناعية بحاجة ماسة إلى إعادة سفلتتها، وإنشاء أرصفة، وتغطية أخرى، حيث شكلت مناظر غير حضارية، وكلنا وجميع مرتاديها وأصحاب الورش ومعارض السيارات ننتظر من الجهة المعنية أن تُلبي المطالب خدمة للمصلحة العامة؛ لأن المنطقة الصناعية ومعارض السيارات فيها مساحة كبيرة، ومرتادوها بالمئات يومياً، وتقع على جانب طريق الأمير سلطان الحيوي».