كرّم محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، في مكتبه بمقر المحافظة أمس (الثلاثاء)، المواطن صالح بن محمد المري، تقديراً لمبادرته الإنسانية النبيلة بتبرعه بإحدى كليتيه لأحد أصدقائه في محافظة الأحساء.وأشاد محافظ الأحساء بهذا العمل الإنساني الرفيع، الذي يُجسد أسمى معاني الإيثار والتكافل، ويعكس القيم النبيلة التي يتميز بها أبناء الوطن، وهي محل تقدير واعتزاز من الجميع، سائلاً الله تعالى أن يمنّ على المتبرِّع والمتبرَّع له بتمام الصحة والعافية.من جهته عبّر المري عن شكره وتقديره لمحافظ الأحساء على هذا التكريم غير المستغرب، وحرصه واهتمامه بمثل هذه الأعمال الإنسانية.