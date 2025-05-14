تلقت أسرة إدريس التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء في وفاة فقيدتهم مظفر بن محمد إدريس، التي وافتها المنية (الأحد) الماضي، وصلي عليها في مسجد الجفالي، ودفنت في مقبرة أمنا حواء بجدة.والفقيدة زوجة محمد بن عبدالقادر إدريس، ووالدة كل من: الدكتور خالد، وخلود، وديانا، ودارين.يذكر أن اليوم (الأربعاء) آخر أيام العزاء في منزل زوجها بحي التعليم في جدة.