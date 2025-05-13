تابعوا عكاظ على
Google News Account
تابعوا عكاظ على
Google News Account
-A +A
«عكاظ»(جدة)
تلقت أسرة إدريس التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء في وفاة فقيدتهم مظفر بن محمد إدريس، التي وافتها المنية أمس الأول (الأحد)، وصلي عليها في مسجد الجفالي، ودفنت في مقبرة أمنا حواء بجدة.

والفقيدة زوجة محمد بن عبدالقادر إدريس، ووالدة كل من: الدكتور خالد، وخلود، وديانا، ودارين.

يذكر أن اليوم (الثلاثاء) ثاني أيام العزاء في منزل زوجها بحي التعليم في جدة.

أخبار ذات صلة
 
عسيري يحتفي بعقد قرانه
عسيري يحتفي بعقد قرانه
حماد ناشب يحتفل بتخرج ابنه الملازم حاتم
حماد ناشب يحتفل بتخرج ابنه الملازم حاتم