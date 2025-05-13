كرّم أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، 32 مدرسة تابعة للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، بمناسبة حصولها على مستوى التميز المدرسي على مستوى مدارس المملكة، وفق التصنيف الصادر من هيئة تقويم التعليم والتدريب.جاء ذلك خلال لقائه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، وقادة المدارس الفائزين.وهنأ أمير الباحة، طلّاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات تلك المدارس، مشيداً بما تحقق من تميز يعكس جودة الأداء والحرص على تحسين المخرجات التعليمية،وبين الأمير حسام بن سعود أن هذا الإنجاز يسهم في تعزيز التميز في مدارس التعليم العام، ويحفّز على التنافس الإيجابي، وينشر ثقافة الجودة والشفافية، بما يعزز إعداد أجيال مميزة علمياً ومهارياً، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية.