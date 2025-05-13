طالب عدد كبير من سكان مركز الفرعين التابع لمحافظة أحد رفيدة، بإعادة النظر وافتتاح التقاطع الواقع على الطريق الرئيسي الرابط بين المحافظة وسراة عبيدة، الذي تم إغلاقه منذ سنوات عدة، خصوصاً أنه ينفذ إلى العديد من القرى، مناشدين بضرورة افتتاحه من جديد في أسرع وقت، وتزويده بوسائل السلامة كعيون القطط والمطبات الاصطناعية واللوحات التحذيرية.

وانتقد علي وعبدالعزيز القحطاني، إغلاق التقاطع منذ سنوات وحتى اللحظة، خصوصاً أنه ينفذ إلى العديد من القرى التي يسكنها آلاف السكان، متسائلين عن المسوغات والمبررات التي دفعت وزارة النقل لاتخاذ هذه الخطوة.

واعتبر فهد شامر إغلاق وزارة النقل للتقاطع تصرفاً غير مدروس، ولم يراعِ استياء السكان، لافتاً إلى أنه أجبر أهالي مركز الفرعين إلى قطع مسافة طويلة بمركباتهم على الطريق الرئيسي، ومن ثم العودة مجدداً إلى مدخل القرى، متمنياً معالجة هذه الإشكالية.

وأشار عائض مزهر، إلى أن إغلاق التقاطع منذ سنوات وحتى اللحظة رغم المطالب السابقة، تسبب في استياء واسع لقائدي المركبات، وبُعد مسافة للعودة إلى مدخل القرى. وتساءلوا قائلين: ننتظر تلبية المطالب وإيصال صوتنا مجدداً، الذي وصل مرات عدة.