‏ ‏انتقل إلى رحمة الله تعالى أحمد بن عبدالحميد عباس، وصُلى عليه اليوم (الإثنين) بعد صلاة الفجر بالمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.يذكر أن الفقيد له مساهمات ومشاركات في العديد من الأعمال والأنشطة والجوانب الإدارية والاجتماعية والزراعية والخيرية على مستوى المنطقة، وعمل عُضو مجلس منطقة المدينة المنورة في الدورة الأولى. عُضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة الدورة التاسعة. عُضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية. عُضو لجنة الآثار بالمدينة، وعرف عنه دعم الأعمال والجمعيات الخيرية والاجتماعية.ويتقبل العزاء في منزل الأسرة الكائن بشارع سعيد بن أبي سعيد الارطائي بالمدينة المنورة.