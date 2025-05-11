احتفى فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة أمس، بفعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للهلال الأحمر والصليب الأحمر، في غابة رغدان بالباحة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والتعليمية والخدمية و66 متطوعاً ومتطوعة من الهيئة.وتضمنت الفعالية أنشطة متنوعة، منها عرض محاكاة لرحلة البلاغ الإسعافي، واستعراض الاستعدادات للتعامل مع البلاغات الجديدة، كما اشتملت على محطات تدريبية تفاعلية لتعليم المهارات الإسعافية الأساسية، والتعريف بمنصة «متأهب» الإلكترونية، إضافة إلى أركان سلطت الضوء على خدمات الجهات المشاركة في مجالات السلامة، والإسعاف، والتوعية المجتمعية.