في مبادرة ملهمة تجمع بين الإبداع الفني والهوية الثقافية، أطلقت دارة صفية بن زقر مسابقتها السنوية للناشئة تحت عنوان «القبة»، موجهة للموهوبين في مجال الفنون من الفئة العمرية 12 إلى 16 عاماً؛ بهدف اكتشاف ورعاية الطاقات الفنية الشابة.

وتتمحور فكرة المسابقة حول تصميم فني لتزيين قبة مسجد باستخدام الزخارف والنقوش المستلهمة من التراث المحلي والعالمي، في لوحة فنية متناسقة تعبّر عن الجمال الروحي والمعماري. وتسعى المبادرة إلى تعزيز قيم البحث الفني والتقصي الجمالي لدى المشاركين، وتحفيزهم على الإنتاج الإبداعي المرتبط بالهوية.

تُقام المسابقة على ثلاث مراحل تبدأ بمرحلة استقبال المشاركات الأولية حتى 1 مايو 2025، تليها مرحلة تنفيذ أفضل 50 مشاركة في مقر دارة صفية بن زقر يوم السبت 10 مايو، فيما تختتم الفعالية بمعرض فني مميز وتكريم الفائزين في أحد المراكز التجارية بجدة يوم السبت 24 مايو 2025.

وسيحظى الفائزون بهدايا وشهادات تقدير، بعد تقييم أعمالهم من قبل نخبة من الفنانين التشكيليين المحترفين. ويُنتظر أن تكون هذه المسابقة منصة لاكتشاف جيل جديد من الفنانين الواعدين ممن يحملون شغفاً بالفن والتصميم المتجذر في القيم الثقافية الأصيلة.