نظمت الكلية التقنية بمكة المكرمة المعسكر الكشفي الإعدادي للكشافة المشاركين في موسم الحج لهذا العام 1446هـ، ضمن استعداداتها لتأهيلهم لخدمة ضيوف الرحمن.وتضمن المعسكر برامج تدريبية مكثفة في مجالات مختلفة تشمل العمل الجماعي والقيادة والإسعافات الأولية، إلى جانب التدريب الميداني على تقنيات الإرشاد وتنظيم الحشود، وتركزت الأنشطة على تعزيز مفهوم الانضباط والتعاون والتحمل في بيئة تعليمية حية، تهدف إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة للتعامل مع مختلف المواقف الميدانية.وأوضح عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة المهندس هاني سندي أن المعسكر يمثل فرصة فريدة لتطوير مهارات المتدربين وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي لديهم، مبيناً أن المعسكر يشكل بداية لرحلة طويلة من العطاء والتطور، للاستفادة من هذه التجربة من خلال تحقيق القيم المكتسبة في خدمة ضيوف الرحمن.يذكر أن المعسكر الكشفي تضمن دورات في الإسعافات الأولية وقراءة الخرائط والقدرة على إرشاد الحجاج التائهين ومهارات التعامل، قدمها نخبة من القيادات الكشفية المميزة على مستوى المملكة لتزويد المشاركين بالمهارات الضرورية لخدمة الحجاج في المشاعر المقدسة خلال حج هذا العام.