في أجواء يملؤها الفن والحنين، أقامت ثانوية صفية بنت عبد المطلب التابعة لمكتب تعليم الفيحاء معرضًا فنيًا لطالباتها تحت عنوان «عبق»، بإشراف المعلمتين ابتسام الشريف، وريم المالكي، احتفاءً بالتراث السعودي من زاوية إبداعية حديثة.

استلهم المعرض اسمه من «عبق الماضي» وعطر الخزامى، ليروي عبر لوحات الطالبات حكايات من الذاكرة الشعبية، وتفاصيل تنبض بأصالة المكان والزمان. وقد امتزجت الرموز التراثية برسومات تجريدية حديثة عكست فهم الطالبات العميق لهويتهن الثقافية.

وتضمّن المعرض ورشة فنية مصاحبة للرسم على الفخار، تعبيرًا عن ارتباط الأجيال بالحرف اليدوية القديمة، وتوظيف الفنون التشكيلية لإحيائها بصريًا داخل البيئة المدرسية.

وقالت المعلمتان الشريف والمالكي إن «عبق» هو مساحة تربوية وفنية في آن، تُقرّب الطالبات من جذورهن وتمنحهن حرية التعبير الإبداعي، في تلاقٍ بين الماضي والحاضر، تُجسده ضربات فرشاة صغيرة ولكنها نابضة بالمعنى.