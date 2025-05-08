أقامت الكلية التقنية بالطائف حفل تكريم المتقاعدين من المدربين والإداريين للعام التدريبي 1446هـ، في إحدى قاعات الاحتفالات والمؤتمرات بالطائف، بحضور عميد الكلية التقنية خالد بن سعيد الغامدي، ومدير المعهد الثانوي الصناعي بالطائف المهندس صالح الزهراني، ومدير إدارة التدريب الأهلي بالطائف يوسف الثبيتي، ووكلاء ورؤساء الأقسام ومنسوبي الكلية، فيما تجاوز الحضور 140 شخصاً من منسوبي الكلية وأقارب وأصدقاء المحتفى بهم.وأشاد عميد الكلية بجهود المكرمين من المتقاعدين الذين كان لهم دور كبير في تطور العمل وازدهاره على مستوى التدريب والإدارة.وقال الغامدي إنكم حين تغادرون صرح العمل فقد تركتم بصمة خالدة لمن خلفكم من الجيل الحالي والأجيال القادمة وأنتم صنعتم منا قادة، وتعلمنا منكم جميعاً معنى الإخلاص في العمل والجد والاجتهاد.من جهته، عبر سعد المالكي، في كلمة المتقاعدين، عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلت من قبل عمادة الكلية ومنسوبيها لإقامة هذا الحفل، مشيرا إلى رحلة الزملاء المتقاعدين في رحاب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني طوال السنوات الماضية.وفي الختام، كرّم عميد الكلية التقنية بالطائف خالد الغامدي المتقاعدين، وهم: نوار العصيمي، مطر المالكي، سعد المالكي، فهد العصيمي، أحمد الجهني وسعيد القحطاني بدروع تقديرية وهدايا عينية، فيما قُدمت هدايا خاصة من الزملاء بالكلية للمتقاعدين.وفي نهاية الحفل، قدمت فرقة صفوف المملكة وبني سعد عدداً من الفنون الشعبية التي شارك فيها الجميع.